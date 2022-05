Oorlog wordt ook herdacht door kinderen

Door het hele land zijn mensen vanavond om 20.00 uur twee minuten stil voor de Dodenherdenking. Ook kinderen doen mee. In Madurodam is zelfs een Nationale Kinderhedenking.

Er wordt niet alleen stilgestaan bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij mensen die de oorlog nu nog meemaken. Daarom vertelt tijdens de herdenking een jongen uit Oekraïne hoe het was om te vluchten.

Film

Om Nederlandse kinderen wat beter te laten begrijpen hoe het is om een oorlog mee te maken, is er ook een film te zien. Het is een interactieve film, waarbij de kijkers zelf keuzes moeten maken over hoe het verhaal verder gaat. De makers hopen kinderen zo meer te leren over welke keuzes mensen maken in een oorlog.

Verslaggever Noortje mocht de film met een aantal kinderen in de middag al bekijken. Je ziet het in de video hierboven.