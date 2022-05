Nieuwswekker: Bevrijdingsdag + Feyenoord naar finale?

Goedemorgen! Na Dodenherdenking gisteren, is het vandaag weer een bijzondere dag: Bevrijdingsdag! We vieren dat er op 5 mei 1945, vandaag 77 jaar geleden, een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het weer En het is prima weer om Bevrijdingsdag buiten te vieren. Vooral in de ochtend schijnt de zon. Aan het eind van de dag kan het wel gaan regenen. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Bevrijdingsdag begint elk jaar traditioneel met het aansteken van het Bevrijdingsvuur om middernacht in Wageningen. Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger zich namelijk officieel over in Hotel De Wereld in Wageningen. Daardoor kwam er weer vrede in Nederland. Het bevrijdingsvuur is gisterenavond door het hele land verspreid, ook naar Baarn. Daar is het naartoe gebracht door een groep kinderen.

Burgemeester Vermeulen van Wageningen steekt het Bevrijdingsvuur aan

In heel Nederland zijn vandaag feesten, markten, festivals, concerten en nog veel meer; er is van alles te doen op Bevrijdingsdag. We hebben er ook een vraag over. Wat ga jij eigenlijk doen vandaag?

- Real Madrid speelt op 28 mei de Champions League-finale. Real Madrid versloeg Manchester City gisterenavond in de halve finale. Het leek er lang op dat het toch Manchester City was dat ging winnen. City stond tot de 90e minuut voor met 0-1. Maar toen scoorde Real in de laatste minuten ineens twee keer, waardoor er een verlenging kwam. En ook toen scoorde ploeg van coach Carlo Ancelotti: 3-1 werd het. En dat was genoeg om de finale te halen. In de finale op 28 mei in Parijs spelen ze tegen de club van verdediger Virgil van Dijk: Liverpool.

Real Madrid viert de finaleplaats na de 3-1 zege op Manchester City Reuters

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Vandaag zijn er op veel plaatsen in het land Bevrijdingsfestivals. Bezoekers komen bij elkaar om te feesten en artiesten vliegen naar al die festivals om op te treden. Zo ook rapper Donnie. Bart vliegt met hem mee. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je hoe dat was. - Feyenoord speelt vanavond de tweede halve finale in de Conference League. Ze nemen het weer op tegen Olympique Marseille. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in 3-2 voor de Rotterdammers. Als ze winnen of gelijk spelen staan ze in de finale.

Cyriel Dessers is na zijn 3-2 opnieuw de gevierde man bij Feyenoord Pro Shots

En dan nog even dit: Ed Sheeran heeft een hit gescoord met de Oekraïense band Antytila. Hun nummer 2step is in één dag al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken. Extra bijzonder: de leden van de band helpen mee in de oorlog.