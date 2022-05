Wat vieren we eigenlijk op Bevrijdingsdag?

Het is Bevrijdingsdag! Na Dodenherdenking gisteren, is het vandaag weer een bijzondere dag: Bevrijdingsdag! Maar waarom vieren we dat eigenlijk? Dat gaan we uitleggen.

Zo kwam er dus een einde aan vijf jaar oorlog. En dat vieren we nog steeds: met festivals, feesten, concerten, markten, shoppen en familiebezoek. Of door naar de dierentuin, camping, strand in het buitenland, speelbos, park, museum, kasteel, pretpark, kinderboerderij of lekker uiteten te gaan!

We hebben er ook een vraag over: Hoe vier jij dat het Bevrijdingsdag is?