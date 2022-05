Bevrijdingsvuur aangestoken om vrede te vieren

De Britse veteraan Harry Rawlings (96) stak het vuur mee aan op het 5 Mei Plein in Wageningen, samen met burgemeester Floor Vermeulen en de kinderburgemeester van de gemeente, Seppe Meijer zu Schlochtern (11).

Daarna verspreidden 1500 hardlopers het bevrijdingsvuur door het hele land. Ook naar Baarn. Daar is het naartoe gebracht door een groep kinderen.

Duitsland

En voor het eerst is het Bevrijdingsvuur ook naar Duitsland gebracht. Dat is bijzonder, omdat Duitsland Nederland had aangevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar nu is Nederland goed bevriend met Duitsland.