Lotte en Rosa hebben last van de droogte in Nederland

Ook op de boerderij van Rosa en Lotte in het Zeeuwse Poortvliet merken ze dat.

Nederland is altijd een land geweest met veel regen en daardoor groeien planten hier goed. Maar nu niet. Droogte zorgt ook hier voor problemen op boerderijen. Want als er lang geen regen valt, kan de oogst mislukken.

Het is op veel plekken in de wereld steeds droger. In sommige landen groeit grote delen van het jaar helemaal niets meer. Er kan soms jarenlang geen druppel regen vallen.

In Nederland verandert het klimaat de laatste jaren ook. Droge periodes zijn droger en duren langer, terwijl er bij natte periodes juist weer extreem veel regen tegelijk kan vallen.