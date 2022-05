Nieuwswekker: Demi (10) zong mee met Snelle + Feyenoord!

Goedemorgen! Ook vlak voor het laatste weekend van de meivakantie hebben we weer een nieuwe Nieuwswekker vol met nieuws voor je klaarstaan. Daarin praten we je bij over wat er gebeurde terwijl je sliep en wat je vandaag kunt verwachten in het nieuws. Maar eerst...

- Feyenoord gaat naar de finale! De Rotterdammers speelden gisteravond gelijk tegen Olympique Marseille in de tweede halve finale. En dat was genoeg, want de eerste halve finale had Feyenoord met 3-2 gewonnen.

- Wat een avond was het voor de 10-jarige Demi! Ze stond op het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle naar rapper Snelle te kijken en mocht ineens met hem het podium op om te zingen. Dat liet ze zich geen twee keer zeggen. Ze zongen samen Smoorverliefd en het publiek juichte hard voor ze. Houd de Jeugdjournaal-app in de gaten, want daar zie je er straks meer over!

Het is 20 jaar geleden dat Feyenoord in een finale van een Europees voetbaltoernooi stond. Feyenoord moet nu in de finale op woensdag 25 mei tegen AS Roma uit Italië.

We hebben er ook een vraag over: zou jij het durven, om net als Demi op een podium op te treden voor duizenden mensen?

- Honderden Oekraïners verblijven al twee maanden op het perron van de metro van de stad Charkov . Ze vinden dat veiliger dan thuis slapen. In de metro kunnen ze schuilen voor de bommen en raketten die het Russische leger op de stad afvuurt. Charkov ligt in het oosten van Oekraïne. De stad wordt al sinds het begin van de oorlog beschoten.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- De oorlog in Oekraïne is natuurlijk heel erg voor de mensen die er wonen, maar ook dieren lijden eronder. In een dorpje vlakbij de Oekraïense hoofdstad Kiev kwamen de dieren van de dierentuin midden in de oorlog terecht. Gelukkig zijn die legers nu weg uit het dorp en kunnen de dieren die het hebben overleefd verder met hun leven. Je zier er vanavond meer over in het Jeugdjournaal.

- De Giro d'Italia gaat beginnen. Dat is de eerste van drie grote wielrenwedstrijden die meerdere weken duren. Er doen 17 Nederlandse wielrenners aan mee, onder wie Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin en Bauke Mollema. Van der Poel hoopt op de eerste dag misschien wel de roze trui van de klassementsleider te winnen.

Tom Dumoulin won de Giro nog in 2018. Nu rijdt hij voor team JumboVisma. Veel mensen zijn benieuwd hoe goed hij in vorm is de komende drie weken. De Giro d'Italia is altijd in Italië, maar hij begint vandaag in Hongarije.