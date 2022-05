Wow: Demi mocht zingen met Snelle op Bevrijdingsfestival

Wat een avond was het voor de 10-jarige Demi! Ze stond op het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle naar rapper Snelle te kijken en mocht ineens het podium op om met hem te zingen. Dat liet ze zich geen twee keer zeggen. Ze zongen samen Smoorverliefd voor een heel groot publiek.

In het publiek in Zwolle stonden duizenden mensen. Die juichten hard voor Demi en Snelle. Demi komt uit het Gelderse dorp Wapenveld. En ineens stond ze in Zwolle te zingen op het Bevrijdingsfestival. Het was een heel bijzonder moment voor haar. En spannend ook wel.

Jij droomt misschien ook van een ster worden en optreden voor zo veel mensen. Of misschien heb je er wel eens een nachtmerrie over gehad: dat je op het podium de tekst vergeten was of ineens in je onderbroek bleek te staan. Dat gebeurt bij meer mensen, omdat het spannend is om voor veel mensen op te treden.

Durf jij het? We hebben er een vraag over.