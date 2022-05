Deze kinderen mogen niet douchen bij hun voetbalclub

Dit komt doordat de gasprijzen in Nederland heel erg gestegen zijn de laatste maanden. Hierdoor is het ook voor sportclubs duurder om de kinderen te laten douchen.

Gas wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verwarming van gebouwen en dus ook om warm te douchen.

Dat het zoveel duurder is geworden komt onder andere door de oorlog in Oekraïne. Veel gas komt uit Rusland, maar daar komt nu minder gas vandaan. Ook wordt er minder gas uit de grond in Groningen gehaald en heeft Nederland minder gas op voorraad.