Nieuwswekker: Voetbalclub verkocht + Dode walvis

Goedemorgen! Natuurlijk hebben we ook vandaag een nieuwe Nieuwswekker vol met nieuws voor je klaarstaan. Daarin praten we je bij over wat er gebeurde terwijl je sliep en wat je vandaag kunt verwachten in het nieuws. Maar weer eerst... Het weer Het is vanochtend bewolkt met wat regen. In de middag krijgen we de zon te zien, maar ook valt er hier en daar nog een bui. Het wordt 16 tot 20 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Het wordt waarschijnlijk weer erg druk op Schiphol. Dit komt onder andere door het einde van de meivakantie. KLM laat daarom al sowieso acht vluchten niet doorgaan. Ook de afgelopen twee weekenden was het druk op het vliegveld. Reizigers stonden toen uren in de rij.

- De Lidl gaat de verpakkingen van hun kroepoek aanpassen. Op de oude verpakkingen kwam nogal kritiek. Daarop staat een man met een lange snor en rijsthoed. Volgens een organisatie die mensen bewust wil maken van discriminatie tegen Aziatische mensen is de verpakking racistisch. De supermarkt-keten luistert nu naar de organisatie en verandert dus de verpakking. - De Engelse voetbalclub Chelsea wordt waarschijnlijk voor 3 miljard euro gekocht. Dat heeft de club vannacht bekend gemaakt. De vorige eigenaar van Chelsea, de Russische Roman Abramovitsj, mocht niet meer de baas zijn. Omdat Rusland een oorlog is begonnen in Oekraïne mocht hij geen zaken meer doen in Engeland.

De mensen die Chelsea hebben gekocht staan onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly. Bijna alles van hun 3 miljard euro zal gegeven worden aan verschillende goede doelen. Abramovitsj mag namelijk ook niks verdienen aan de verkoop van de club.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Voor het eerst is er dit weekend een Formule1-race in de Amerikaanse stad Miami. Max Verstappen en zijn collega's konden gisteravond al testen hoe de baan is. Voor Verstappen ging dit niet zo goed. Hij had veel technische problemen. Vanavond rijden de coureurs de kwalificatie. - Anderhalf jaar geleden spoelde een dode walvis aan op Rottumerplaat, een onbewoond eiland in de Waddenzee. Omdat niemand er last van heeft, is besloten het er te laten liggen. Zo kunnen onderzoekers mooi in de gaten houden wat er met de resten van zo'n zeedier gebeurt. Inmiddels weten de onderzoekers iets meer: wat? Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal!

- In de ronde van Italië rijden de wielrenners vandaag een tijdrit. Veel mensen hopen dat Tom Dumoulin het goed gaat doen. Dumoulin is een specialist in tijdrijden. Als hij wint, dan neemt hij waarschijnlijk ook de roze leiderstrui over van Mathieu van der Poel. Kijk hieronder hoe Van der Poel gisteren de eerste rit won.

En dan nog even dit: Struisvogels, kamelen en ezels. Bezoekers van een dierentuin in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev kunnen ze eindelijk weer bezoeken. De dierentuin was wekenlang dicht vanwege bombardementen en gevechten. Nu zijn ze weer open.