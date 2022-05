Uitgezocht: Heeft iedereen een dubbelganger?

Prinses Amalia, Famke Louise en Jeroen van Holland. Alle drie hebben ze een dubbelganger. Er wordt vaak gezegd dat iedereen een dubbelganger heeft, ergens op de wereld. Maar is dat ook echt zo?

In deze aflevering van Uitgezocht gaat Benjamin op zoek naar zijn eigen lookalike. En spreken we met de dubbelganger van Ariana Grande. Hoe is het om zoveel op een wereldberoemde popster te lijken?