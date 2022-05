Bloemen en verdrietige mensen in Alblasserdam na schietpartij

Mensen in Alblasserdam troosten elkaar en leggen bloemen neer bij de ingang van een boerderij waar gister een man begon te schieten. Twee mensen kwamen daardoor om het leven. Twee andere mensen zijn zwaargewond geraakt. Het schieten gebeurde op een zorgboerderij waar mensen werken met een beperking. 'Zwarte dag' Mensen die vaak bij de boerderij komen, praten met elkaar over wat er gebeurd is. Ze zeggen dat de zorgboerderij altijd een een fijne plek is geweest, waar cliënten knutselden, koekjes bakten en dieren verzorgden. Ook de burgemeester van de plaats zegt het heel erg te vinden wat er is gebeurd.

Het is een zwarte dag. Alblasserdam heeft veel verdriet te verwerken. Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam

De dader is vlak na de schietpartij gearresteerd in een parkje vlakbij de zorgboerderij. Het pistool had hij bij zich. Dat is meteen afgepakt. Waarom de 38-jarige man precies is gaan schieten, is nog niet bekend. Volgens de politie werd hij al gezocht voor een moord in Vlissingen, een paar dagen geleden. Slachtoffers Op de zorgboerderij in Alblasserdam werken kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Volgens de politie zijn een vrouw van 34 en een meisje van 16 door de schietpartij omgekomen. Een vrouw van 20 en een jongen van 12 zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Mensen hebben bloemen neergelegd om de slachtoffers te steunen.

