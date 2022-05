'Op stotterkamp leer je dat stotteren oké is'

Stotter jij? Dan ben je sowieso niet de enige. En het is hartstikke oké. Dat leren kinderen op een stotterkamp in Zeijen, in Drenthe. Kinderen uit het hele land gaan daarheen om met elkaar te spelen en te praten. En als je even niet uit je woorden komt, geeft dat helemaal niets.

Mensen die stotteren, praten niet altijd vloeiend. Zij maken letters of stukjes woorden langer of herhalen ze vaak. Of ze blokkeren bij sommige letters of delen van woorden. Daar kun je als persoon die stottert op dat moment niets aan doen. Maar je kunt wel hulp krijgen bij het praten van een spreekcoach of logopedist.

1 op de 100 mensen in de hele wereld stottert. In Nederland stotteren 150.000 tot 200.000 mensen, jongens vaker dan meisjes. Bij een groot deel van de kinderen gaat het stotteren ook weer over als ze ouder worden.