Zo ziet een dode walvis er na 1,5 jaar uit

Dit skelet van een dode walvis ligt al anderhalf jaar in de duinen van het wadden-eiland Rottumerplaat. Wetenschappers laten het daar expres liggen, zodat ze het kunnen onderzoeken. En dat levert opvallende resultaten op.

De enige bewoners zijn dieren en 2 boswachters. Om er te komen moet je vanaf de Eemshaven in Groningen ongeveer twee uur varen met de boot.

Het onbewoonde wadden-eiland Rottumerplaat is het noordelijkste punt van Nederland. Het ligt in de Waddenzee.

In Nederland spoelen ieder jaar gemiddeld twee walvissen aan. Die worden normaalgesproken zo snel mogelijk opgeruimd. Dat kost duizenden euro's. Nu is er dus voor gekozen om het dode dier te laten liggen.

Vooraf dachten de onderzoekers dat er juist veel vogels op de walvis af zouden komen. Maar die kwamen met hun snavel niet door de dikke huid van de walvis heen. En dus was het rottende karkas voor hun geen feestmaal.

Volgens de wetenschappers is dit onderzoek nu al geslaagd. Wel gaan ze over een tijdje terug om te kijken wat er dan met het karkas is gebeurd.