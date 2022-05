Nieuwswekker: Moederdag + Last Family Standing

Goedemorgen! Heb jij een lekker ontbijtje op bed gemaakt voor je moeder? Of een cadeautje gekocht? Je kunt haar vandaag extra verwennen, want het is Moederdag! En op deze dag hebben we ook een nieuwe Nieuwswekker voor je. Het weer De laatste dag voor je weer naar school moet, wordt flink zonnig. Op de weerkaart hieronder staan alleen maar zonnetjes! Er kunnen nog wel wat wolken bijkomen, maar het blijft droog. Het wordt 15 tot 20 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Max Verstappen is derde geworden in de kwalificatie-ronde in de Verenigde Staten. Dat betekent dat hij vandaag ook vanaf de derde plek mag beginnen bij de Grand Prix van Miami. De race begint vanavond om 21:30 uur. - De winnaars van The Last Family Standing zijn bekend! In het tv-programma moeten gezinnen veertien dagen overleven in de wildernis. Wie heeft gewonnen zullen we nog niet verklappen, maar vandaag vertelt het winnende gezin in het Jeugdjournaal hoe ze het vonden om daar samen aan mee te doen.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Het is vandaag Moederdag. Kinderen (en vaders of moeders) zijn dan extra lief voor hun moeder. In Nederland (en België) is het altijd op de tweede zondag van mei, maar het wordt over de hele wereld gevierd. Vorig jaar gingen we op Moederdag langs bij een gezin met dertien kinderen. Zij vierden het zo:

- Voetbalclub Ajax kan vandaag kampioen worden in de eredivisie. Daar moet nog wel wat voor gebeuren: Als Ajax wint van AZ en PSV vanmiddag verliest van Feyenoord, is Ajax kampioen.

- Vandaag is de officiële opening van de songfestivalweek. Om 16.00 uur is de openingsceremonie in Italië. Afgelopen week konden alle deelnemers al oefenen op het podium. Bij de Nederlandse zangeres S10 ging dat zo:

Het Songfestival is in de Italiaanse stad Turijn, omdat Italië vorig jaar had gewonnen. De songfestivalweek begint met een gala, waarbij alle artiesten over de turquoise loper voorbij komen. En komende week zijn de echte shows. S10 is dinsdagavond aan de beurt.

En dan nog even dit: Heb jij wel eens per ongeluk een bijna onmogelijke trickshot gemaakt? Nou, Floor is het gelukt met een trampoline en een basket...