Jongeren doen 'Jachtseizoen' met de politie

Als mensen moeten vluchten voor de politie, is dat vaak geen goed teken. Maar honderd jongeren in Alkmaar deden het gisteren voor de lol. Het was zelfs een officieel spelletje met de Alkmaarse politie.

De jongeren kregen witte overalls aan en een rugnummer op. Daarna moesten ze in de stad drie stempels verzamelen. Zonder gepakt te worden dus.

Beeld verbeteren

De actie werd georganiseerd om de relatie tussen jongeren en de politie te verbeteren.