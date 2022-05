Kindvraag: Wie heeft de eredivisie bedacht?

Het is de hoogste voetbal-competitie van ons land: de eredivisie. Al jaren lang voetballen de beste voetballers van Nederland in deze competitie.

In dit artikel kunnen we verklappen dat de competitie in 1956 gestart is. Maar hoe het begon? Dat zie je in de video!

