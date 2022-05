Nieuwswekker: Verstappen wordt eerste + Dag van de Overwinning

Goedemorgen! Is je vakantie voorbij? Dan moet je weer naar school. Om je goed voor te bereiden hebben we het nieuws van vannacht en vandaag voor je klaar gezet. We beginnen natuurlijk weer met... Het weer Het wordt heerlijk weer vandaag. De zon schijnt de hele dag en het wordt tussen de 20 en 25 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Max Verstappen heeft gisteravond gewonnen in Miami. Hij begon de race vanaf de derde plek, achter de twee coureurs van Ferrari, maar was die binnen tien rondjes allebei voorbij. Op 't eind werd het nog even heel spannend, maar Verstappen kwam dus toch het eerst over de streep.

Max Verstappen wint zijn tweede Grand Prix op een rij Getty Images

- De nieuwe superhelden-film over Doctor Strangedraait pas net in de bioscopen, maar is nu al superpopulair. In een paar dagen heeft het al meer dan 400 miljoen euro opgeleverd. Daarmee verslaat Doctor Strange de film The Batman. Dat was tot nu toe de succesvolste van dit jaar. Vorig jaar was Spider-Man: No Way Home de populairste. Die film bracht in totaal bijna 2 miljard euro op. Superhelden-films doen het dus supergoed in de bioscoop. Maar wat vind jij van dat soort films?

Dit gaat er vandaag gebeuren: - In Rusland wordt vandaag de Dag van de Overwinning gevierd. Ze vieren het einde van de Tweede Wereldoorlog. President Poetin houdt ook een speech. De afgelopen dagen gingen er heftige filmpjes rond op TikTok over kernwapens. Daar maakten we deze video over.

- In Nederland zijn op dit moment duizenden Oekraïense kinderen. Ze zijn gevlucht voor de oorlog. Vaak zijn ze hier wel met hun moeder, maar meestal zónder hun vader. Veel mannen blijven achter. Dat moet omdat ze kunnen worden opgeroepen om te vechten in het leger. Dat is ook zo voor de vader van Bogdan en Taras. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal hoe zij dat vinden. - Bij het Europees Kampioenschap vrouwen onder 17 speelt het Nederlands voetbalelftal vandaag tegen Denemarken. Het is de laatste wedstrijd in de poulefase. Als Nederland wint of gelijkspeelt, zijn ze door naar de halve finales.

De eerste wedstrijd werd gewonnen NOS

En dan nog even dit: Als mensen moeten vluchten voor de politie, is dat vaak geen goed teken. Maar honderd jongeren in Alkmaar deden het gisteren voor de lol. Het was een spelletje met de Alkmaarse politie.