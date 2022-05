Nieuwswekker: S10 in actie + Veel geld

Goedemorgen! We hebben weer nieuws voor je klaarstaan. En we hebben natuurlijk even het weer voor je gecheckt. Het weer Het wordt vandaag mooi weer, maar in het noorden van Nederland kan af en toe wat regen vallen. Aan de kust wordt het 20 graden en in het zuiden van het land 27 graden.

Het weer van dinsdag 10 mei. NOS

Dit heb je misschien gemist: - De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, zegt dat ze veel bedreigingen heeft gekregen. Gisteren maakte de gemeente bekend dat, als Ajax de eredivisie wint, de huldiging niet op het Museumplein is. Dat is normaal gesproken wel zo. In plaats daarvan is de huldiging in het stadion. Dat heeft te maken met dat er te weinig beveiligers zijn om op het Museumplein te werken.

Sinds dit bericht ben ik bedolven onder bedreigingen en gescheld. Nu wil ik dringend vragen: hou je in! Hou het beschaafd en vriendelijk. Beschadig onze stad niet. Femke Halsema

- Het blad Quote heeft een top 100 gemaakt van de rijkste jonge miljonairs in Nederland. In de lijst staan drie vrouwen en 97 mannen. Bekende namen zijn Jordi van den Bussche (Kwebbelkop) en de dj's Martin Garrix, Afrojack en Hardwell. - Een schilderij van kunstenaar Andy Warhol is verkocht voor 184 miljoen euro. Nog nooit bracht een Amerikaans kunstwerk zoveel geld op. Warhol maakte het schilderij in 1964. Het is een portret van Marilyn Monroe, een beroemde Amerikaanse zangeres en actrice.

AFP

Als jij zoveel geld had, zou je dan ook een schilderij kopen? Of iets anders? Laat het weten in de reacties!

Waar zou jij veel geld aan willen uitgeven? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Waar zou jij veel geld aan willen uitgeven?

Dit is er vandaag in het nieuws: - Een spannende dag voor S10. Vanavond staat ze in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Als je het wil kijken, moet je wel lang opblijven: de show begint om 21.00 uur. Wie maakt er dit jaar het meeste kans om het Songfestival te winnen? Dat hoor je in deze video:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Hond Patron kreeg een medaille van president Zelensky. De hond heeft namelijk een supergoede neus, waarmee hij explosieven opspoort in de oorlog.