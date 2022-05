De rijkste jonge Nederlanders

Jong en miljonair zijn is een droom van veel mensen. In Nederland zijn er meer mensen miljonair. Wie zijn de 100 rijkste jonge Nederlanders? Dat heeft tijdschrift Quote bekendgemaakt.

De Nederlanders die in de lijst staan, zijn maximaal 40 jaar oud. De rijkste jonge Nederland is de 38-jarige Adriaan Mol, die eigenaar is van het betalings-bedrijf Mollie.

Bekende Nederlanders

Er staan ook bekende Nederlands in de lijst. Zoals Jordi van den Bussche, ook wel bekend als Kwebbelkop. Hij is een van de grootste YouTubers van Nederland, met bijna 15 miljoen abonnees.

Ook de eigenaars van het kledingmerk Daily Paper staan sinds dit jaar in de top 100. De andere bekende namen die in de lijst staan zijn de dj's Martin Garrix, Afrojack en Hardwell.

Drie vrouwen

Er staan vooral mannen in de lijst van de rijkste jonge miljonairs. Van de honderd personen zijn er maar drie vrouw. De rijkste vrouw van deze groep is Sharon Hilgers van het sieradenmerk My Jewellery. Zij staat op de 29e plaats. De andere twee bekende vrouwen zijn topmodel Doutzen Kroes en presentatrice Nikkie Plessen.