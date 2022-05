Nieuwswekker: S10 naar finale + Wordt Ajax kampioen?

Goedemorgen op deze zonnige woensdag. In de Nieuwswekker lees je wat er vandaag gaat gebeuren en wat je misschien hebt gemist. Maar we beginnen natuurlijk weer met... Het weer In de ochtend is er veel zon en in de loop van de dag komt er iets meer bewolking. Op sommige plekken kan het vanavond gaan regenen. Het wordt 17 graden op Texel en in Limburg kan het wel 25 graden worden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Tientallen asielzoekers moesten het eerste deel van de nacht buiten slapen bij de noodopvang in Ter Apel. De nachtopvang was te vol en dus was er geen plek meer voor deze mensen. Uiteindelijk is er ruimte gemaakt in de kantoren van het centrum. Daar stonden geen bedden, maar hadden de asielzoekers wel een dak boven hun hoofd, volgens een woordvoerder van de noodopvang. - Game-nieuws! FIFA 23 zal de laatste editie van het populaire voetbalspel zijn. De game stopt niet, maar verandert na 30 jaar van naam. In 2024 zal het EA Sports FC gaan heten. De makers van het spel, EA Sports, stoppen waarschijnlijk de samenwerking met de wereldvoetbalbond FIFA. We hebben hier ook een stelling over.

Een game met een leuke naam speel ik eerder. Eens Oneens Verstuur Eens 57.3% Oneens 42.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Een game met een leuke naam speel ik eerder.

- S10 is door naar de finale van het Songfestival! De zangeres zong haar nummer De Diepte volgens kenners heel zuiver en zonder fouten. Ze moest wel even wachten, want Nederland werd pas als laatste finalist bekend gemaakt. Aankomende zaterdag is die finale. Kijk hieronder haar optreden terug.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Vanavond wordt Ajax misschien wel kampioen. Dan moet de club uit Amsterdam wel van Heerenveen winnen. De wedstrijd begint om 20:00 uur. Voor PSV-fans is het ook spannend. Die club heeft nog een kleine kans om kampioen te worden. - Vanavond wordt ook de sportaccommodatie van het jaar gekozen. Dat is een prijs voor clubs of sportzalen die veel doen voor het klimaat. Wist je trouwens dat er in Engeland een club is die ook wel bekend staat als de groenste club van de wereld? Daar maakten we eerder deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Deze vogels kunnen behoorlijk knappe trucjes. Onder andere fietsen en sigaretten opruimen: