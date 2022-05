25.000 kippen omgekomen door brand in Overijssel

Bij een brand in een kippenschuur in Varsen in Overijssel zijn 25.000 kippen omgekomen. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen RTV Oost.

De brand werd vanochtend gezien door de buren, die meteen de brandweer hebben gebeld.

Geen redden meer aan

Toch kwam de brandweer te laat om de kippen te redden. Toen ze bij de schuur aankwamen stond die al helemaal in brand. Het lukte ze wel om de gebouwen naast de schuur te beschermen. Zo ook de woning van de eigenaren.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.