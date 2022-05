Nieuwe Jeugdjournaal-podcast over bijgeloof

Aanstaande vrijdag is het 13 mei en dus vrijdag de 13e. Sommige mensen geloven dat dat een ongeluksdag is. Er zijn meer dingen waarvan mensen denken dat ze ongeluk brengen. Zoals zwarte katten of onder een ladder doorlopen.

Maar er zijn ook dingen waarvan mensen denken dat ze geluk brengen, zoals een geluksarmbandje of gelukssokken. Die dragen ze als ze als ze bijvoorbeeld een toets hebben. Misschien heb jij ook wel zo'n geluksvoorwerp of -kledingstuk.

Het idee dat bepaalde dingen geluk of ongeluk brengen, heet bijgeloof. Daar kregen we een vraag over.