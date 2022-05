Kindvraag: Mogen er ook kinderen naar de ruimte?

Dat astronauten de ruimte ingaan is niet nieuw en er zijn daarboven ook al dieren geweest. Wel is het een trend van de laatste jaren dat volwassen toeristen met een raket meegaan. Maar nog nooit ging er een kind de ruimte in. Rose stuurde ons hier een vraag over.

Mogen er ook kinderen naar de ruimte? Rose

En wie kunnen we dat beter vragen dan aan de laatste Nederlandse astronaut die de ruimte in is gegaan: André Kuipers. In de video bovenaan dit artikel geeft hij antwoord op de vraag. Ook vertelt hij hoe zwaar het is naar een ruimtestation te reizen.

Tijdens het Jeugdjournaal in de ochtend beantwoorden we regelmatig vragen van kinderen. Heb jij ook een vraag over het nieuws? Dan kun je via WhatsApp een video sturen naar 06-28167842. Als je liever niet in beeld wil (of niet mag), dan kun je ook een geschreven vraag appen. Of hier reageren: