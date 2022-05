Nieuwswekker: Ajax is kampioen + Plan voor betere lessen op school

Goedemorgen! Ben je voor Ajax dan ben je waarschijnlijk lekker wakker geworden. In dit artikel hebben we het nieuws weer voor je klaargezet.

- Ajax is kampioen van Nederland. Ze wonnen gisterenavond de wedstrijd tegen Heerenveen. PSV die op de tweede plek staat kan Ajax niet meer inhalen. Groot feest in Amsterdam dus.

- In Noord-Korea is voor het eerst een corona-besmetting gemeld. De noodtoestand is uitgeroepen en het hele land zit in lockdown. Waarschijnlijk gaat het virus al langer rond in Noord-Korea, maar wilde leider Kim Jong-Un dat nooit toegeven. Dat de besmettingen nu wel bekend worden gemaakt, betekent waarschijnlijk dat er een grote crisis is.

- Voetballer Lionel Messi is de bestbetaalde sporter. Dat zegt het Amerikaanse tijdschrijft Forbes. Messi verdiende tussen mei vorig jaar en dit jaar bijna 125 miljoen euro. In het lijstje met bestbetaalde sporters staat Lebron James op plek 2 en voetballer Cristiano Ronaldo op de derde plek.