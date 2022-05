'Kapotte' sneakers te koop voor veel geld

Mode-merk Balenciaga heeft opvallende nieuwe sneakers in de verkoop. Ze zien er alleen niet nieuw uit, maar juist vies en afgetrapt.

Er zitten gaten en scheuren in. Sommige mensen zeggen daarom dat het lijkt alsof er een grasmaaier over de schoenen is gereden.

Vies

Er lijken ook moddervlekken op te zitten. Toch is een paar van zulke schoenen is niet goedkoop. Ze kosten 1750 euro.