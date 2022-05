Politici discussiëren de hele dag over kinderen

Politici in de Tweede Kamer praten vandaag bijna 12 uur over kinderen. Het gaat over kinderen die niet meer thuis wonen, omdat hun ouders problemen hebben of hebben gehad.

Het zijn kinderen van wie de ouders slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal. Kinderen werden uit huis gezet, omdat hun ouders hoge schulden hadden. Die hoge schulden ontstonden vaak door grote fouten die zijn gemaakt door de overheid.