Nieuwswekker: Vrijdag de 13e + plantjes in maangrond

Goedemorgen! Het is vrijdag de 13e. Dat wordt gezien als een ongeluksdag, maar met deze Nieuwswekker begint je dag gelukkig goed. Het weer Op sommige plekken is het nog bewolkt, maar straks gaat de zon schijnen. Het wordt zo'n 17 tot 23 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - De afgelopen maanden kregen meer kinderen last van waterpokken. Het aantal kinderen tussen de 5 en 15 jaar dat de ziekte kreeg, is twee keer zo veel als vorig jaar. Volgens experts komt dat doordat er geen corona-maatregelen meer zijn. Kinderen komen daardoor vaker bij elkaar in de buurt en kunnen elkaar dus makkelijker besmetten. - Het is voor het eerst gelukt om planten te laten groeien in grond die van de maan komt. De grond was tijdens maanmissies verzameld en meegenomen naar de aarde. Wetenschappers deden er zaadjes en zagen die dus uitkomen.

Een maanplantje NASA

- Alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. En ook België zit daarbij. Samen met Tsjechië, Azerbeidzjan, Polen, Finland, Estland, Australië, Zweden, Roemenië en Servië plaatsten onze buren zich voor de finale van aanstaande zaterdag. De Nederlandse S10 had zich dinsdag al geplaatst.

Eurovision Song Contest @Eurovision

We have our 25 #Eurovision Grand Finalists! 🇦🇲🇦🇺🇦🇿🇧🇪🇨🇿🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇮🇸🇮🇹🇱🇹🇲🇩🇳🇱🇳🇴🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇷🇸🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇺🇦🇬🇧

Dit is vandaag in het nieuws: - Moeite hebben met ademhalen, bij het sporten of als je een stoffige kamer binnenloopt. Zo'n 80.000 kinderen in Nederland hebben daar last van. Ze hebben astma. Dat is een ziekte waarbij je longen niet helemaal goed werken. Bij veel kinderen wordt dat vaak pas laat opgemerkt. Ook bij de 12-jarige Mees werd de ziekte pas laat ontdekt. Vanavond vertelt hij erover in het Jeugdjournaal. - Wie maakt het beste papieren vliegtuigje? Eentje die lange tijd in de lucht blijft, en zo'n groot mogelijke afstand aflegt. Vandaag begint in Oostenrijk een wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes gooien. De beste papieren-vliegtuig-piloten uit 62 landen doen mee. Ook de Nederlandse Hayo Smit doet mee. Tijdens het NK gooide hij zijn vliegtuigje wel 16,5 meter ver:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Het is 13 mei en dus vrijdag de 13e.Sommige mensen geloven dat dat een ongeluksdag is. Maar waarom eigenlijk? Je ziet het in de video hieronder:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Ook de vraag van vandaag gaat over dit onderwerp. Reageren maar!

Ben jij bijgelovig? Ja Nee Verstuur Ja 17.4% Nee 82.6% Favoriet maken Reageer op de stelling: Ben jij bijgelovig?

En dan nog even dit: Een bijzonder verhaal over een vliegtuiglanding uit de Verenigde Staten. Daar landde niet de piloot, maar een passagier het vliegtuig.