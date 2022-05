Vrachtschip vaart verkeerd en ramt bootjes en steigers

In Leeuwarden is een vrachtschip per ongeluk een woonwijk binnengevaren. Daar richtte het schip veel schade aan.

Het ongeluk gebeurde nadat de schipper plotseling niet lekker werd. Daardoor stuurde hij per ongeluk naar links, de woonwijk in. In de wijk raakte het schip meerdere boten en steigers. Kinderen zagen het gebeuren. Hun verhalen zie je in de video hierboven.

Journalisten van Omrop Fryslân hebben ook beelden van de aanvaring online gezet.