Kinderartsen: 'Astma vaak pas laat ontdekt'

Piepen, snel buiten adem zijn of heel erg benauwd worden: het kan betekenen dat je astma hebt. In Nederland hebben zo'n 80.000 kinderen per jaar er zorg voor nodig. Maar bij veel kinderen wordt pas heel laat opgemerkt dat ze astma hebben. En dat is een probleem, want daardoor kunnen kinderen er steeds meer last van krijgen. Kinderartsen waarschuwen hier nu voor.

Wat is astma? Mensen met astma hebben eigenlijk kleine ontstekingen in hun longen. Daardoor zijn die extra gevoelig voor prikkels. Als kinderen met astma in aanraking komen met bijvoorbeeld rook, huisdieren, uitlaatgassen of zich heel erg inspannen, dan kunnen ze last krijgen. Ze krijgen het dan plotseling heel benauwd, of moeten erg hoesten. Een astma-aanval noem je dat.

Kinderen die astma hebben, krijgen daar meestal medicijnen voor. Vooral bij een lichte vorm van astma helpen die goed. Ook zijn de medicijnen belangrijk om de astma niet erger te laten worden.

We zien dat kinderen heel lang lopen met astmaklachten zonder dat ze weten dat ze astma hebben. En dat ze in de winter vaak ziek zijn en benauwd kunnen zijn. Soms is het zelfs zo dat ze ineens naar het ziekenhuis moeten. Ismé de Kleer, kinderarts

De 12-jarige Mees weet hoe het is om astma te hebben. Ook bij hem werd het wat later ontdekt, namelijk toen hij 9 jaar was. Sindsdien gebruikt hij er medicijnen voor en gaat het een stuk beter.

Soms mogen we een rondje om de school en dan gaan we allemaal rennen. En voor die medicijnen was ik een van de laatste. Maar sinds ik medicijnen gebruik, ben ik een van de eerste. Mees