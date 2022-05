Nieuwswekker: Met auto de trap af + Corona in Noord-Korea

Goedemorgen! Tijd voor het weekend. Daarbij hoort natuurlijk ook een verse Nieuwswekker bij, zodat jij weet wat er vandaag in het nieuws is.

Dit heb je misschien gemist:

- In een deel van de provincies Gelderland en Utrecht geldt vanaf woensdag een sproeiverbod. Sproeien met water is er verboden omdat het zo droog is. Het water in sloten en beken staat erg laag. Daarom mogen boeren dat niet meer gebruiken om hun akkers te besproeien. Het is niet bekend hoelang het verbod blijft gelden.

- In Italië is een man opgepakt die met zijn auto van de beroemde Spaanse Trappen was gereden. Die trappen zijn 300 jaar oud en staan in Rome. Het is niet de bedoeling dat je daar met een auto overheen rijdt. Toch deed een man het met zijn Maserati. Op bewakingsbeelden is de actie van de man gefilmd. Even later werd hij opgepakt.