Oproep: Wat wil jij weten van K3?

De groep bestaat al heel lang: bijna 25 jaar. Jij hebt er vast ook wel eens naar geluisterd toen je wat jonger was (of misschien nog steeds wel). Niet gek, want K3 is een van de bekendste Nederlands-Belgische popgroepen ooit.

Je kunt weer vragen insturen voor een bekende Nederlander (of Belg). Dit keer gaan we langs bij de zangeressen van K3.

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

De groep bestaat sinds vorig jaar uit twee Belgische zangeressen Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn en de Nederlandse Julia Boschman. Julia won het tv-programma K2 zoekt K3. Daar maakten we toen deze video over.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

De groep maakte bijna dertig albums, maar er zijn ook K3-musicals, K3-stripboeken, K3-films, K3-televisieprogramma's, K3-broodtrommels en nog duizend meer dingen met K3. Hun laatste album, Waterval, kwam uit in december vorig jaar.

En in de bijna 25 jaar dat K3 bestaat, zaten er ook andere zangeressen in de groep. In 2009 kwam er voor het eerst een Nederlandse zangeres bij: Josje Huisman.

In 2015 stopten Karen en Kristel, die er toen al 17 jaar bij zaten, en Josje ook. Daar kwamen Hanne, Marthe en Klaasje voor in de plaats. Er was dus een hele nieuwe groep zangeressen.