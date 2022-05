Voetballer Promes ook verdacht van smokkelen drugs

Promes wordt al langer verdacht van poging tot moord. Anderhalf jaar geleden zou hij zijn neef in de knie hebben gestoken. Dat gebeurde na een familiefeest.

Quincy Promes is 30 jaar en komt uit Amsterdam. Hij voetbalde tot 1,5 jaar geleden bij Ajax. Nu speelt hij bij de Russische club Spartak Moskou. Ook speelde hij 50 wedstrijden in het Nederlands elftal.

Wie is Quincy Promes?

Dat de politie Promes nu ook verdenkt van drugssmokkel en huiselijk geweld, komt doordat ze de telefoon van Promes hebben afgeluisterd. Ook wisten ze berichten van hem te onderscheppen. Tussen die gesprekken en berichten zou dus bewijs zitten.

In de afgeluisterde telefoongesprekken zou Promes ook toegeven dat hij zijn neef heeft gestoken. Dat nieuws werd twee maanden geleden bekend. Daar maakten we toen deze video over: