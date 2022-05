Nieuwswekker: Oekraïne wint en Liverpool ook

Goedemorgen! Ben jij laat opgebleven voor het Songfestival gisteravond? We hebben het laatste nieuws weer voor je klaargezet. Het weer Liefhebbers van warm weer opgelet! De zon gaat schijnen en het wordt zo'n 24 tot 28 graden. Af en toe kan er een wolk voor de zon kruipen.

Het weer van zondag 15 mei. NOS/Weerplaza

Dit heb je misschien gemist: - Oekraïne heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. De Nederlandse S10 eindigde op de elfde plek. In dit artikel lees je er meer over. Deskundigen hadden al verwacht dat Oekraïne zou winnen. Veel mensen zouden op het land stemmen vanwege de oorlog, dachten zij. Om hen te steunen bijvoorbeeld. Wat vind jij daarvan?

Het is terecht dat Oekraïne het Songfestival heeft gewonnen. Eens Oneens Verstuur Eens 53.2% Oneens 46.8% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is terecht dat Oekraïne het Songfestival heeft gewonnen.

- Nog meer winnaars: Liverpool heeft de FA Cup gewonnen. Het was een spannende finale tegen Chelsea, want het bleef 0-0. Uiteindelijk pakte Liverpool bij de penalty's de winst. Het is de tweede competitie die Liverpool wint dit seizoen. Eerder wonnen ze al de League-cup.

Virgil van Dijk en Joel Matip vieren de winst. Reuters

Dit is er vandaag in het nieuws: - Het is tijd voor de laatste speelronde van de eredivisie. Vooral onderin is het nog razend spannend. Willem II, Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo kunnen allemaal nog degraderen. Om het nog wat spannender te maken, spelen alle ploegen tegelijk om 14:30 uur. - Sportclubs vinden het vaak lastig om scheidsrechters te vinden. Ook bij Alexandria '66 in Rotterdam. Toen Willem van Munster dat hoorde, meldde hij zich meteen aan als scheidsrechter, ook al is hij al 82 jaar oud. Vanavond zie je hem in het Jeugdjournaal!

En dan nog even dit: Heb je geen hoogtevrees? Misschien is deze brug in Tsjechië dan iets voor jou. Het is de langste loopbrug ter wereld en hij is net geopend: