Morgenochtend is er een superbloedmaan

Het is maandagochtend een goed moment om naar de maan te kijken. Er is dan een volledige maansverduistering te zien. De maan ziet er dan een beetje oranje en rood uit en wordt daarom ook wel een bloedmaan genoemd.

En deze bloedmaan is extra bijzonder, omdat hij plaatsvindt wanneer de maan het dichtst bij de aarde staat. Dus de maan lijkt groter dan normaal. Het is dus een superbloedmaan.

Je moet er wel je wekker voor zetten. De maansverduistering is te zien tussen ongeveer 05.00 uur en 05.30 uur 's ochtends, laag aan de horizon.

Als je maandagochtend geen zin hebt om je bed uit te komen, kun je wachten tot volgend jaar. De volgende maansverduistering die in Nederland te zien is, is op 5 mei 2023.

We maakten eerder al deze video over een bloedmaan: