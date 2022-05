Muziekproducent Jack $hirak over hits maken en zijn overleden moeder

Jack $hirak heet eigenlijk Julien Willemsen en is 28 jaar oud. Hij heeft een Nederlandse vader en Franse moeder. Thuis sprak hij dus ook veel Frans. Jack is al sinds zijn zesde bezig met muziek en zat toen op pianoles. De artiest ging op zijn 14e naar de Popschool Ommoord in Rotterdam, waar hij beats leerde maken.

In het interview gaat het over leuke dingen zoals hits maken, maar ook over minder leuke dingen. Zo praat Jack over zijn moeder die overleed toen hij 14 was.