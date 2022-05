Nieuwswekker: Shanghai weer open + Wilde zwijnen in Rome

Goedemorgen! De week is weer begonnen. Heb je er zin in? We hebben hier het laatste nieuws voor je en natuurlijk... Het weer Het wordt opnieuw lekker weer, al kan er soms wel een bui vallen. Op de meeste plekken schijnt de zon en het wordt zo'n 21 tot 26 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - De regering van Italië gaat maatregelen nemen om overlast van wilde zwijnen aan te pakken. De dieren komen uit parken en lopen rond in steden. In de hoofdstad Rome wordt het probleem steeds groter. Ze kunnen gevaarlijk zijn en dragen ziektes met zich mee. Daarom wil de burgemeester van Rome dat de dieren weggaan uit zijn stad. Wat vind jij daarvan?

Het is goed om wilde dieren de stad uit te jagen. Eens Oneens Verstuur Eens 54.6% Oneens 45.4% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is goed om wilde dieren de stad uit te jagen.

- In Noord-Korea wordt het leger ingezet om te helpen in de strijd tegen corona. Vorige week werd voor het eerst bekendgemaakt dat daar een corona-besmetting was. Daarvoor ontkende de leider van Noord-Korea dat er corona in zijn land was. - In de Chinese stad Shanghai worden de corona-regels juist versoepeld. Miljoenen mensen moesten wekenlang verplicht thuisblijven en iedere dag testen. Maar vanaf vandaag gaat de stad weer langzaam open. Eerder maakten we deze video over de lockdown in Shanghai.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Het monument op de Dam wordt opgeknapt. Dat gebeurt iedere 25 jaar en het is een flinke klus. Delen van het monument worden losgehaald en naar een speciale werkplaats gebracht. Het hele project duurt zeker tot Kerst. Tot die tijd zal het monument niet te zien zijn: er wordt een speciale muur omheen gezet. - Op veel opvangplekken voor vluchtelingen zijn grote problemen. Het is er te druk en mensen moeten er lang blijven. De noodopvang in Leeuwarden is misschien wel de slechtste van allemaal, zeggen deskundigen. Honderden volwassenen en kinderen leven daar in een grote hal. Zonder daglicht of speelgoed. Mosaab en Hussam wonen er nu een half jaar en vertellen er vanavond over in het Jeugdjournaal.

Mosaab en Hussam bij de noodopvang in Leeuwarden. NOS

En dan nog even dit: Ook jij hebt er vast weleens eentje gevouwen: een papieren vliegtuigje. Mocht je daar nou heel goed in goed in zijn, kan je misschien ooit meedoen aan het WK. Dit weekend werd dat toernooi in Oostenrijk gehouden. In deze video hoor je wie zichzelf wereldkampioen vliegtuigjes bouwen mag noemen: