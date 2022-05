Kinderen in noodopvang: 'Gevoel dat ik in een gevangenis zit'

Het is de afgelopen tijd vaak in het nieuws: op veel opvangplekken voor vluchtelingen zijn grote problemen. Het is er te druk en mensen moeten er lang blijven.

Volgens hulporganisaties is de noodopvang in Leeuwarden misschien wel de slechtste van allemaal. Honderden volwassenen en kinderen leven daar in een grote hal. Er is geen daglicht, geen privacy en geen speelgoed.

Mosaab en Hussam wonen nu een halfjaar in de opvang in Leeuwarden.