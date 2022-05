Nieuwswekker: Kinderen stellen vragen aan minister + Oekraïense militairen uit fabriek

Goedemorgen, er staat weer een Nieuwswekker voor je klaar! Hier lees je wat je misschien gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen natuurlijk met het weer. Het weer Het wordt best een zonnige dag, maar er zijn ook flink wat wolken. Het wordt ook warm: in het zuiden kan het wel 29 graden worden!

Het weer van dinsdag 17 mei NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Voor het eerst is een groep Oekraïense militairen uit de fabriek in de plaats Marioepol gehaald. Ze waren omsingeld door het Russische leger en zaten daar al weken vast. Nu hebben ze besloten om zich over te geven. Het zou gaan om 264 mensen, waarvan 53 mensen zwaargewond zijn geraakt. De Oekraïnse president Zelenksy noemt het een moeilijke dag. Er zouden nu nog zo'n 335 mensen vast zitten.

Deze dag is erop gericht om ons land en onze mensen te redden. Ik wil benadrukken dat Oekraïne zijn helden in leven nodig heeft. president Zelensky

- Profvoetballer Jake Daniels heeft verteld dat hij homoseksueel is. Jake Daniels is 17 jaar en speelt bij de Engelse club Blackpool FC. Dat een voetballer in Engeland vertelt dat hij op mannen valt, gebeurt niet vaak. De laatste keer was 32 jaar geleden. In een video vertelt Jake Daniels dat hij er vaak over heeft gelogen, maar dat nu niet meer wil doen.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit is vandaag in het nieuws: - De grote zaal van de Tweede Kamer in Den Haag zit vandaag niet vol met politici, maar met kinderen. Tijdens het Kindervragenuur mogen kinderen vragen stellen aan ministers, staatssecretarissen en aan premier Rutte. Alle kinderen van de groepen 7 en 8 konden een vraag insturen. De schoolklassen van de vijf uitgekozen vragen mogen vandaag hun vraag stellen. Wij zijn benieuwd wat jij zou willen weten van een minister. Je kunt het hieronder neerzetten:

Welke vraag zou jij willen stellen aan een minister? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Welke vraag zou jij willen stellen aan een minister?

- Feest in het koningshuis, want koningin Máxima is vandaag jarig! Ze is 51 jaar geworden. Vanwege corona kon de moeder van prinses Amalia, Alexia en Ariane haar verjaardag de afgelopen twee jaar niet vieren. Deskundigen denken daarom dat Máxima haar verjaardag dit jaar wel gaat vieren.

ANP

En dan nog even dit: In de Italiaanse stad Rome hebben ze last van wilde everzwijnen. Er komen er steeds meer en de zwijnen zijn gevaarlijk.