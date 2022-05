Wat doen politici in de Tweede Kamer?

In de Tweede Kamer wordt vandaag een kindervragenuur gehouden. Kinderen mogen een uur lang vragen stellen aan de ministers.

150 politici

Normaal gesproken zit de Tweede Kamer vol met 150 politici. Zij maken afspraken over Nederland, bedenken wetten en controleren of ministers hun werk goed doen. Dat laatste doen ze bijvoorbeeld door vragen te stellen aan ministers. In de video hierboven zie je hoe dat gaat.