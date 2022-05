Efteling bouwt 'griezeligste attractie ooit'

Eerder dit jaar maakte De Efteling bekend dat Het Spookslot verdwijnt. Dat is één van de oudste attracties van het park. Nu is bekend wat ervoor in de plaats komt.

Griezelig

De nieuwe attractie heet Danse Macabre en wordt volgens het pretpark 'griezeliger dan ooit'. Het moet een mysterieus gebied worden met een toren van 20 meter hoog. Veel meer is er nog niet over bekend, maar het attractiepark heeft al een griezelig filmpje online gezet:

In het filmpje is de echte attractie nog niet te zien. Die moet nog gebouwd worden en is pas in 2024 af.