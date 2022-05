Nieuwswekker: Amalia bij Troonrede + Luchtballon op voetbalveld

Dit heb je misschien gemist:

- In de Limburgse plaats Stein is een luchtballon geland op een voetbalveld! Op het veld was een wedstrijd bezig toen het gebeurde. Volgens de ballonvaarder had hij geen andere keus. De brandstof raakte op en dus moest hij ergens veilig stoppen. De voetbalsters hebben daarna geholpen om de ballon weer op te ruimen. Op de site van 1Limburg zie je een filmpje van de landing.

- Prinses Amalia zal dit jaar voor het eerst naast koning Willem-Alexander zitten tijdens het voorlezen van de Troonrede. Dat is een belangrijke toespraak op Prinsjesdag. In de Troonrede vertelt de koning de plannen van de regering voor het nieuwe jaar.

Wat vind jij ervan dat Amalia steeds vaker te zien is?