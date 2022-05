Luchtballon maakt noodlanding op voetbalveld

In de Limburgse plaats Stein is een luchtballon geland op een voetbalveld! Op het veld was een wedstrijd bezig toen het gebeurde. De damesteams van RKSV de Ster en VV Sittard speelden tegen elkaar toen ze opeens een ballon aan zagen komen.

Volgens de ballonvaarder had hij geen andere keus. De brandstof raakte op en dus moest hij ergens veilig stoppen.

Opruimen

Niemand raakte gewond. En ook de luchtballon raakte niet beschadigd. De voetbalsters hebben geholpen om de ballon weer op te ruimen. De wedstrijd lag een tijdje stil.

Op de site van 1Limburg zie je een filmpje van de landing.