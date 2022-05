Premier Rutte wiste iedere dag berichtjes van zijn telefoon

Premier Rutte heeft jarenlang iedere dag veel berichtjes van zijn telefoon verwijderd. Dat hebben journalisten van de Volkskrant ontdekt. Rutte zegt zelf dat hij de belangrijkste sms'jes wel eerst doorstuurde naar politici, voordat hij ze weggooide.

Volgens de advocaat van premier Rutte deed hij dat omdat zijn telefoon niet zo veel geheugen had. Daardoor zou hij maar 20 berichtjes op kunnen slaan.

Onderzoek

Het is opvallend dat de premier in de afgelopen jaren bijna al zijn sms'jes heeft verwijderd. Soms zijn oude berichten en e-mails jaren later nog nodig voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te kijken hoe de regering bepaalde problemen heeft aangepakt.

Als belangrijke berichtjes gewist zijn, is het lastig om goed onderzoek te doen.

Meer geheugen

Volgens de Volkskrant heeft de premier sinds afgelopen donderdag een telefoon met meer geheugen. Daarom hoeft hij zijn inbox nu niet meer dagelijks leeg te maken.