Prinses Amalia gaat meer koninklijk werk doen

Prinses Amalia zal dit jaar te zien zijn op Prinsjesdag. De prinses zal naast haar vader, koning Willem-Alexander, zitten als hij de Troonrede voorleest.

Dat is een belangrijke toespraak. In de Troonrede vertelt de koning de plannen van de regering voor het nieuwe jaar. Prinsjesdag is dit jaar op 20 september, op de derde dinsdag van die maand.

Raad van State

Amalia deed vorig jaar voor het eerst iets officieels. Ze mocht toen één dag na haar 18e verjaardag een toespraak houden bij de Raad van State.

Wat vind jij ervan dat Amalia steeds meer koninklijk werk krijgt?