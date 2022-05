Nu nog heet, maar morgen code geel vanwege regen en wind

Geniet vandaag nog maar even van de zon, want morgen kan het flink gaan regenen en onweren. Op sommige plekken geldt donderdag code geel. Dat betekent dat je goed op moet letten als je naar buiten gaat.

De buien beginnen in de middag en dan kan het ook flink gaan waaien. In het oosten van Nederland is er zelfs kans op hagel.

Veel regen

Op vrijdag wordt het niet veel beter en valt er in korte tijd heel veel regen. Het lijkt erop dat het in het weekend pas weer zonniger wordt. Dan is het wel ietsje minder warm, zo rond de 20 graden.