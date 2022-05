Nieuwe Jeugdjournaal-podcast over armoede

Steeds meer mensen zoeken hulp. Bij de Voedselbank bijvoorbeeld, waar ze gratis eten kunnen halen. Of bij een weggeefwinkel, waar kleding en spullen te halen zijn.

Misschien gaat het er bij jou thuis ook wel over: stijgende prijzen. Eten, drinken, benzine, kleding, alles wordt duurder. Veel mensen kunnen daardoor minder kopen. Wat als je ouders de boodschappen helemaal niet meer kunnen betalen? Daar gaat de nieuwe podcast over.

Pien en Annabelle namen een kijkje in zo'n weggeefwinkel. Daar spreken ze Annemarie, de eigenaar van de Weggeefhoek in Rijen. Maar ook Mirte van 10 en haar moeder, die weinig geld hebben thuis. Dat alles steeds duurder wordt, is erg moeilijk voor ze.