Zwembad kan niet open, omdat er te weinig badmeesters zijn

Kinderen in de buurt balen ervan.

Het is perfect weer om te zwemmen, maar toch is het buitenzwembad in Hengelo dicht. Het is daar niet gelukt om genoeg badmeesters en badjuffen te vinden.

De baas van het zwembad baalt er zelf ook van. Ze zegt dat ze de komende weken proberen om jongeren op te leiden tot badmeester of -juf. Dan komt het in de zomer toch nog goed.

Er zijn veel banen, maar niet genoeg mensen om die banen op te vullen. Bedrijven met te weinig personeel kunnen hierdoor niet of niet helemaal open.

Op veel plekken in Nederland is een groot tekort aan personeel . Dat zijn mensen die ergens willen werken. Zelf heb je misschien al gehoord van het lerarentekort, maar dat probleem heb je dus ook op andere plekken.

De problemen komen door verschillende dingen. Zo gaan nu veel oudere mensen met pensioen en zoeken minder jongeren een baantje. In corona-tijd viel dat niet zo op, omdat veel plekken dicht waren. Maar nu alles weer open is, is goed te merken dat er te weinig werknemers zijn.

Oplossing

Een oplossing vinden is lastig. Sommige bedrijven proberen robots klusjes te laten doen. Of ze proberen mensen over te halen om meer uren te werken.

Deskundigen denken dat het tekort niet snel opgelost is.