Meer dan 37.000 kinderen eten van de Voedselbank

Het wordt steeds drukker bij de Voedselbank. Mensen gaan daarheen om gratis eten te halen, omdat ze zelf niet genoeg geld hebben. De drukte komt waarschijnlijk doordat veel producten de laatste tijd duurden zijn geworden.

In heel Nederland krijgen op dit moment 37.000 kinderen eten van de Voedselbank. In de video hoor je er meer over.