Nieuwswekker: Debat over sms'jes + Geld voor arbeiders WK?

Goedemorgen! Goed dat je de Nieuwswekker leest want nu weet je dat je extra voorzichtig moet zijn als je naar buiten gaat. Het is vandaag namelijk code geel in heel Nederland. Dat is een waarschuwing omdat er flinke onweersbuien kunnen ontstaan.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Wereldvoetbalbond FIFA zou extra geld moeten betalen aan arbeiders in Qatar. Dat vindt mensenrecht-organisatie Amnesty. In Qatar wordt dit jaar het WK voetbal georganiseerd. Bij het bouwen van de stadions moesten veel arbeiders zwaar en onveilig werk doen. Volgens de mensenrechten-organisatie moeten zij daar nu nog extra geld voor krijgen. Het zou gaan om een bedrag van 420 miljoen euro. Er is veel kritiek op het WK in Qatar. Daar maakten we eerder deze video over.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Feest in de Duitse stad Frankfurt. Voetbalclub Eintracht Frankfurt heeft de Europa League gewonnen. De Europa League is na de Champions League het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubs in Europa. De finale tegen Rangers FC uit Schotsland eindigde in 1-1. Uiteindelijk kwamen er strafschoppen. Die nam Frankfurt dus het beste.

Reuters Connect

Dit is vandaag in het nieuws: - Vandaag valt er waarschijnlijk wel wat regen, maar voor de natuur is dat nog lang niet genoeg. Daar is het zo droog dat boswachters zich zorgen maken. In het Jeugdjournaal vertelt boswachter Ruben vanavond wat je als kind zelf kunt doen om de natuur een handje te helpen. - Leerlingen van de Burgemeester de Ruiterschool in Kuinre vinden dat het verkeer bij de school veiliger moet. Auto's kunnen van twee kanten naar de school rijden en dat zorgt voor onveilige situaties. Kinderen van de school gaan daarom zelf het verkeer regelen voor veiligere situatie. - De Tweede Kamer praat vandaag met premier Mark Rutte over de sms'jes die hij jarenlang elke dag heeft verwijderd. Gisteren kwam dat groot in het nieuws. Veel mensen zijn boos op Rutte. Als belangrijke berichtjes gewist zijn, is het lastig om goed onderzoek te doen. Rutte gebruikte een oude telefoon. Volgens hem werd die trager als er te veel berichten op stonden. Onze stelling gaat hier ook over:

En dan nog even dit: In Amerika doen ze onderzoek naar 400 meldingen van ufo's en politici vergaderen erover. Dat laatste keer dat zoiets gebeurde is meer dan 50 jaar geleden.