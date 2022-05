Premier Rutte: Verwijderde sms'jes niet meer terug te halen

De sms'jes die minister-president Mark Rutte verwijderd heeft, zijn niet meer terug te halen via het telefoniebedrijf. Dat heeft Mark Rutte zelf gezegd, nadat zijn verwijderde berichten gisteren groot in het nieuws kwamen.

Wat is er aan de hand?

Premier Rutte heeft jarenlang iedere dag veel berichtjes van zijn telefoon verwijderd. Dat is opvallend, want soms is het juist belangrijk om berichtjes terug te kunnen lezen. Bijvoorbeeld als er moet worden onderzocht hoe de regering bepaalde problemen heeft aangepakt.